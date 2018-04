Sich mal eben von den Eltern mit dem Auto zum Training fahren lassen oder im Fast-Food-Restaurant ein Menü essen, das danach jede Menge Müll hinterlässt: Eigentlich wissen wir, dass all das nicht gut für die Umwelt ist, aber im Alltag gerät es doch immer wieder in Vergessenheit. Deshalb gibt es jedes Jahr am 22. April den Earth Day. In mehr als 190 Ländern wird an diesem Tag auf Umweltprobleme aufmerksam gemacht. Vor allem aber soll dieser Tag uns zum Nachdenken anregen, was wir für die Umwelt tun können - ob wir also öfter das Fahrrad oder den Bus benutzen und wie wir Müll vermeiden können.