Einige sind der Meinung, dass "Die Grünen" durch ihre häufigen Hinweise auf den Klimawandel Angst verbreiten. Außerdem kritisieren manche Politiker, dass einige Pläne der Partei den Staat, Firmen und auch viele Menschen zu viel Geld kosten könnten. Sie sind der Meinung, mit ihren strengen Forderungen nach mehr Klimaschutz macht das Bündnis 90/Die Grünen in letzter Zeit vor allem Politik für Menschen, die Geld haben und sich Klimaschutz leisten können, zum Beispiel weil sie teure Elektroautos oder Bio-Fleisch bezahlen können. Die Partei achte dabei also weniger auf Menschen, denen es nicht so gut gehe. Eine weitere Kritik lautet, dass die Partei zu viel verbieten wolle, zum Beispiel Fleisch in Kantinen zu verkaufen, und so den Menschen zu sehr vorschreiben wolle, was sie dürften und was nicht.