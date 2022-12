Warum das Ganze? Werbung funktioniert so, dass man auf die gezeigten Produkte plötzlich irsinnige Lust verspürt. Vielleicht mag man Chips eigentlich gar nicht besonders, doch das knusprige Geräusch im Werbevideo klingt so verlockend, dass man doch Appetit bekommt. Wenn man in Zukunft also keine Werbung mehr für Süßigkeiten und Fertigprodukte sieht, hat man vielleicht auch seltener Lust darauf – und zack, so schnell ernährt man sich gesünder!