Politik-Chaos in Großbritannien

Daraufhin war es an ihr hier, den Brexit in die Tat umzusetzen: Theresa May von den Konservativen übernahm das Amt der britischen Premierministerin.



Aus der EU auszutreten stellte sich als ziemlich kompliziert heraus. Es wurde sehr viel darüber gestritten, wie Großbritannien und die EU in Zukunft zusammenarbeiten wollen. Drei Mal handelte Theresa May mit der EU einen Vertrag aus - drei Mal lehnte das britische Parlament, das Unterhaus, ab. Schließlich gab es ziemlich viel Streit in Mays Partei, einige Mitglieder ihrer Regierung traten zurück - bis sie schließlich ebenfalls zurücktrat. Sie war drei Jahre und elf Tage im Amt.



Bildquelle: Toby Melville/PA Wire/dpa