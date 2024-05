Ausgedacht haben sich das Grundgesetz Politiker und Politikerinnen, die sich ab dem 1. September 1948 extra neun Monate lang dafür trafen. Der Start ihrer Arbeit sollte gefeiert werden – und dazu musste ein schönes Gebäude her. Also nahm man das Naturkundemuseum Koenig in Bonn: ausgestopfte Tiere raus, Politiker rein. Es gab nur ein Problem: Die Giraffe war einfach zu groß, um sie wegzuräumen. Also wurde sie nur verhüllt und ist jetzt eben die "Bundesgiraffe" – sie steht übrigens immer noch in diesem Museum!