Okay, aber wenn beide Gruppen fürs Klima kämpfen, müssten sie sich doch einig sein, oder? Nicht so ganz: Fridays for Future hat der Letzten Generation nun vorgeworfen, Menschen gegeneinander aufzubringen und damit die Gesellschaft zu spalten, also auseinanderzutreiben. Gleichzeitig gibt es auch Kritik an Fridays for Future: Die Letzte Generation findet deren Proteste nicht radikal genug und bezweifelt, dass sich mit bunten Plakaten etwas verändert.