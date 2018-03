In Malaysia treffen Menschen unterschiedlicher Religionen und Herkunft aufeinander. Die meisten Menschen gehören zu der Volksgruppe der Malaien und sind Muslime, gehören also der Religion Islam an. Viele Menschen kommen jedoch auch aus Indien und China. Für sie ist das Leben in Malaysia häufig schwierig, denn sie werden im Alltag oft schlechter behandelt als die Malaien.