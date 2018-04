Ein ölverschmierter Vogel im Meer Quelle: reuters

Doch obwohl die Meere so wichtig sind, ist ihr Zustand sehr schlecht. Das hat viele Gründe: zum Beispiel die Überfischung. Überfischung bedeutet, dass so viele Fische aus dem Meer gefischt werden, dass von manchen Arten kaum noch welche da sind. Manche Fischerboote haben Netze, die an weniger tiefen Stellen bis zum Meeresgrund reichen. Die werden dann während des Fischfangs über den Boden gezogen, wie ein Pflug über ein Feld. Dadurch gehen sehr viele Pflanzen kaputt.

Auch durch Verschmutzung der Meere mit Öl, das aus Schiffen ausläuft, werden viele Tiere und Pflanzen verseucht. Leider passiert das viel zu oft.