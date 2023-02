Bei ihrem Besuch im Europäischen Parlament wird Olena Selenska (rechts) mit Applaus empfangen. Neben ihr steht Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission.

Quelle: dpa/ Philipp von Ditfurth

Seit in der Ukraine Krieg herrscht, nutzt Olena Selenska solche Besuche in anderen Ländern, um auf die schwierige Lage der Menschen in der Ukraine aufmerksam zu machen. So war sie im vergangenen Jahr zum Beispiel Ehrengast bei einer Sitzung des Europäischen Parlements oder machte sich beim US-Kongress für die Ukraine stark. In ihrem eigenen Land organisiert sie außerdem Hilfsangebote für traumatisierte Menschen. Dort können Betroffene lernen, mit dem umzugehen, was sie im Krieg gesehen oder erlebt haben.