Die Liste fängt also mit den Rängen vier bis sechs an. Die belegen die Länder Dänemark, Estland und die Philippinen. In Dänemark und Estland liegt das vor allem daran, dass es dort immer mehr erneuerbare Energien gibt. Also Energie zum Beispiel aus Sonne, Wind und Wasser. Die Philippinen schneiden so gut ab, weil dort weniger Energie verbraucht wird und die Regierung sich für Klimaschutz einsetzt.