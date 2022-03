Wer sich nicht an diese Regeln hält, begeht ein so genanntes Kriegsverbrechen und kann bestraft werden.



Dafür zuständig ist zum Beispiel der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag, in den Niederlanden. Dieses Gericht beschäftigt sich mit besonders schweren Verbrechen auf der ganzen Welt. Dort können einzelne Personen – zum Beispiel für Kriegsverbrechen – vor Gericht gestellt werden und eine Strafe bekommen. Sie können zum Beispiel viele Jahre ins Gefängnis kommen. Das kann für einzelne Soldatinnen und Soldaten gelten, aber auch für diejenigen, die einer Armee die Taten befohlen haben.



Aber es gibt auch viele andere Gerichte, die wegen Kriegsverbrechen verhandeln können. Auch ein Gericht in Deutschland hat das schon gemacht.