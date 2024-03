Okay, von Raketenstarts hört und lest ihr bei logo! ja öfter mal - was macht diese Rakete dann so besonders? Also, erstens: Die Starship ist das größte Raketensystem, das jemals gebaut wurde. Die 120 Meter hohe Riesenrakete besteht aus zwei Teilen. Unten ist der "Booster", die Anschubrakete. Der obere Teil ist das Raumschiff, dass dann im Weltall unterwegs sein soll.