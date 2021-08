"Zug fällt aus!" - Das steht heute auf einigen Anzeigetafeln in Bahnhöfen. Und tatsächlich: Viele Züge stehen still. Und zwar nicht nur Güterzüge, die Waren transportieren, sondern seit heute auch die ganz normalen Personenzüge, mit denen Menschen zur Arbeit oder in den Urlaub fahren. Denn: Einige Lokführer und Lokführerinnen der Deutschen Bahn streiken! Hier erfahrt ihr, was ein Streik ist: