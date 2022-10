Die Menschen in Frankreich streiken nicht einfach, weil sie keine Lust zu arbeiten haben, sondern um Aufmerksamkeit für ihre Probleme zu bekommen. Die Arbeiterinnen und Arbeiter an den Häfen und in den Raffinerien wollen nämlich eine bessere Bezahlung durchsetzen. Ähnlich wie in Deutschland gibt es gerade in Frankreich eine sehr hohe Inflation, wodurch sehr viele Waren viel teurer werden. Die Menschen wollen durchsetzen, dass ihre Löhne daran angepasst werden - also, dass sie mehr Lohn bekommen, um die höheren Preise bezahlen zu können.