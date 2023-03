Weil die Streiks am Montag aber echt krass sind, wurden die Regeln in einigen Bundesländern jedoch gelockert: In Baden-Württemberg und in Bayern müsst ihr nicht zur Schule, wenn es wegen der Streiks unmöglich ist, und in Rheinland-Pfalz dürfen eure Eltern entscheiden, ob der Schulweg zumutbar ist. Außerdem haben viele Schulen angekündigt, es mit den Fehlzeiten am Montag nicht so streng zu nehmen, wenn ihr nicht zur Schule kommen könnt.