Die Natur hat ein paar Tricks, mit denen sie sich zum Teil auch selbst helfen kann. Denn die Tiere und Pflanzen entwickeln bei Veränderungen neue Überlebensstrategien. Das heißt, sie passen ihre Lebensweise so gut es geht an die neuen Umstände an. Sie suchen sich also zum Beispiel neue Lebensräume, verändern ihre Essgewohnheiten oder entwickeln besondere Fähigkeiten, die ihnen das Überleben erleichtern. Doch diese Anpassungen dauern oft viele Jahre.