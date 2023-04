In den USA werden immer noch viele Häuser aus Holz gebaut. Das hat dort zum einen Tradition (vielleicht fallen euch da Bilder von Städten aus Western-Filmen ein) und zum anderen ist es preiswert. Ein Steinhaus mit stabilem Keller zu bauen, wie es zum Beispiel in Deutschland üblich ist, ist viel teurer als ein Holzhaus zu bauen. Die Verführung, ein unsichereres, aber billigeres Haus zu bauen ist da in den USA groß. Außerdem gibt es weniger Vorschriften als zum Beispiel in Deutschland, wie ein Haus gebaut werden muss.



Viele Menschen in den USA hoffen dann, dass ihr Holzhaus verschont bleibt - Tornados sind nämlich oft seltsam wählerisch: Während in einer Straße alle Häuser zerstört sind, können in der nächsten viele Häuser unversehrt bleiben. Auch wenn es im Süden der USA viele Tornados gibt, ist es immer noch ziemlich unwahrscheinlich, dass eine bestimmte Stadt und das eigene Haus getroffen werden. Darauf hoffen viele.