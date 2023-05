Erdoğan und seine Partei AKP sind seit 20 Jahren an der Macht. Er ist ein überzeugender Redner. Seine Anhänger und Anhängerinnen sind der Meinung, dass er viel für sein Land getan hat und ein starker Regierungschef ist. Außerdem kontrolliert Erdoğan viele Medien in der Türkei und entscheidet so über das, was die Menschen im Fernsehen oder in Zeitungen über Politik und Parteien in der Türkei erfahren. So hat er auch Einfluss auf die Wahl.