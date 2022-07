Der Hafen in der ukrainischen Stadt Odessa ist sehr wichtig. Von dort aus wollte die Ukraine nämlich wieder große Mengen an Getreide in andere Länder verschiffen. Das war eine Zeit lang nicht möglich, weil Russland diese Getreidelieferungen blockiert hat. Am Freitag hatten die Ukraine und Russland sich dann geeinigt, dass die Lieferungen wieder möglich sein sollen. Doch am Samstag, nur einen Tag später, soll Russland den wichtigen Hafen in Odessa angegriffen haben.