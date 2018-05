Hostien sind Oblaten aus Mehl und Wasser. Quelle: dpa

Daran erinnern sich Katholiken an Fronleichnam, aber auch das ganze Jahr über – und zwar in jeder Messe. Bei der heiligen Kommunion verteilt der Pfarrer Brot in Form von geweihten Oblaten. Die nennt man Hostien. Für die Gläubigen ist Jesus in dem Brot – und so auch in jeder Messe persönlich mit dabei. Wenn sie die Hostie essen, sind sie Jesus also ganz nah.