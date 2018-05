Eric beim Eisklettern Quelle: ZDF

Für die "lehrreiche und gut gemachte Art der Sendung" sowie für die "unverstellte Neugier, den Dingen auf den Grund zu gehen", wurde PUR+ bereits ausgezeichnet. Die Sendung "Kopfsprung in die Tiefe" bekam auf dem deutschen Kinder-Medien-Festival einen Goldenen Spatzen verliehen. Beim internationalen Filmfestival CIAK in Treviso konnte sich die Sendung "Alles Müll oder was?" gegen 15 weitere Sendungen aus acht Ländern durchsetzen. Der Robert Geisendörfer Preis für das beste Kinderprogramm ging 2008 an die PUR+-Folge "Meine Eltern trennen sich" und 2014 an die Folge "Hilfe, ich bin ein Vorurteil!". Zweimal war die Sendung bereits für den Grimme-Preis nominert. Eric Mayer wurde für "seine kompetente und souveräne Moderation des Wissensmagazin PUR+" beim 53. Grimme-Preis 2017 in der Kategorie Spezial nominiert.