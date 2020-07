Pasquales Eis am Stiel

Orange halbieren und den Saft einer Hälfte auspressen. Aperitif, Wasser, Prosecco und den frisch gepressten Orangensaft in einem hohen Rührgefäß umrühren und aufpassen, dass die Kohlensäure nicht verloren geht. Die übrige Orangenhälfte in Scheiben schneiden. Orangenstücke auf einem Eisstiel aufspießen und die Masse in die Eisformen gießen. Dabei 1/2 cm nach oben Platz lassen und die Eisstiele mit Orangen in die Masse stellen. Formen mit dem Deckel versehen und 7 Stunden durchfrieren lassen.