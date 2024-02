Update am Abend: Im Internet ist immer Wahlkampf

Guten Abend,

heute beschäftigen wir uns mit dem digitalen Wahlkampf der AfD, wie viel Tablet und Computer unseren Kindern in Schulen guttun und wie der FC Bayern seine Beziehung zu Trainer Thomas Tuchel beendet. Los geht's:

So räumt die AfD im digitalen Wahlkampf ab

21.02.2024 | 16:15 min

Die AfD ist seit Sommer 2023 in Umfragen bundesweit zweitstärkste Kraft. Brandenburg, Thüringen und Sachsen wählen im Herbst. Hier führt die AfD die Umfragen an. Ein Grund dafür ist die Kommunikation der Partei. Auf eigenen Medien-Kanälen und in sozialen Netzwerken wird provoziert und polarisiert. Journalistische Medien wie auch das ZDF werden regelmäßig verunglimpft.

Mit ihrer Strategie hat die Partei Erfolg: Die AfD hat die effektivste Social-Media-Kommunikation, keine andere Partei hat so eine hohe Reichweite auf TikTok. Kritiker, wie der selbständige Politik- und Kommunikationsberater Johannes Hillje, werfen der AfD vor, auf ihren Kommunikationskanälen mit "Fakes, Falschinformation und Feindbildern" zu arbeiten. Stimmt das? Wie kommuniziert die AfD wirklich? Und welche Folgen hat die effektive Social-Media-Kommunikation der Partei für die Demokratie? Wir haben es uns angesehen, oben im Video sehen Sie das Ergebnis.

Wie digital soll es im Klassenzimmer werden?

21.02.2024 | 2:45 min

Künstliche Intelligenz macht auch vor der Tür von Klassenzimmern in der Schule nicht halt. Programme wie ChatGPT werden heute schon von Lehrkräften bei der Vorbereitung des Unterrichts genutzt, in höheren Klassen lassen sich Schülerinnen und Schüler bei Präsentationen und Aufsätzen unter die Arme greifen. Doch auch jüngere Schüler greifen gerne auf solche Tools zurück beim Lernen, wie unser Reporter Cengiz Ünal in einer siebten Klasse in Köln erklärt bekam:

Ich benutze ChatGPT manchmal um mir Lernpläne zu erstellen für bestimmte Themen, damit ich mich gut auf Arbeiten vorbereiten kann. Ferdi, Schüler am Gymnasium Köln Pesch

Es sei bereits "viel auf dem Weg" in Sachen KI, meint der Bildungsforscher und Berater der Kultusministerkonferenz Prof. Olaf Köller in unserem Morgenmagazin. Die Systeme könnten den Schülern schneller Rückeldungen auf ihre Arbeiten geben und - sofern alle den gleichen Zugang zur Software haben - auch die Chancengleichheit verbessern. Wichtig sei dafür aber, die Lehrkräfte ausreichend auf die Programme vorzubereiten und zu schulen.

21.02.2024 | 5:53 min

Dass es aber auch zu digital werden kann im Unterricht, zeigt eine Schule in Dänemark. An der Marienschule im dänischen Tondern war fast der gesamte Schultag digital. Schüler schrieben an Tablets oder Computern, auch Smartphones waren in den Klassenzimmern erlaubt. "Es war zu viel", sagt Schulleiterin Sarah Røll. Nun schreiben die Schülerinnen und Schüler wieder in Hefte, Computer werden nur noch dort eingesetzt, wo es wirklich Sinn macht.

Fortschrittsland Dänemark: Schule tritt bei der Digitalisierung auf die Bremse

Die Bayern machen Schluss mit Tuchel

20.02.2024 | 1:46 min

"Wir sind in einem offenen, guten Gespräch zu dem Entschluss gekommen, unsere Zusammenarbeit zum Sommer einvernehmlich zu beenden." So schnell kann es gehen, wenn man als Cheftrainer in München drei Spiele in Folge verliert.

Thomas Tuchel hatte im März 2023 die Nachfolge von Julian Nagelsmann angetreten und einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben. Nun soll schon am Ende der aktuellen Saison Schluss sein. Zusätzlich zum Trainerwechsel soll auch im Kader der Bayern einiges umgebaut werden, berichtet unsere ZDF-Reporterin Franziska Müllers. Das geht aber eben erst im Sommer, wenn das Transferfenster wieder geöffent ist.

21.02.2024 | 1:28 min

Wer den "sportlichen Neuanfang" in München bringen soll, ist bisher nicht bekannt. Unter den vermeintlichen Trainer-Kandidaten sind aber einige bekannte Namen wie Hansi Flick, Xabi Alonso oder gar der Neffe von Ehrenpräsident Uli Hoeneß, Sebastian Hoeneß.

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Russen nutzen Raketen mit deutschen Bauteilen: In Trümmern einer nordkoreanischen Rakete, die in der Ukraine explodierte, wurden westliche Bauteile entdeckt - auch aus Deutschland. Beleg für eigentlich streng verbotene Deals. In Trümmern einer nordkoreanischen Rakete, die in der Ukraine explodierte, wurden westliche Bauteile entdeckt - auch aus Deutschland. Beleg für eigentlich streng verbotene Deals.

Millionen geflüchtete Ukrainer wieder zuhause: Nach dem Angriff Russlands haben Millionen Ukrainer ihre Heimat verlassen. Viele sind wieder zurückgekehrt. Laut "Save the Children" leiden besonders die Kinder unter extremer Not. Nach dem Angriff Russlands haben Millionen Ukrainer ihre Heimat verlassen. Viele sind wieder zurückgekehrt. Laut "Save the Children" leiden besonders die Kinder unter extremer Not.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Im Livestream

19:20 Uhr. ZDFheute live : Auch unser Live-Team blickt heute wieder in die Ukraine und den Rückzug der ukrainischen Truppen aus Awdijwka. Die Sendung startet um

Grafik des Tages

Weltweit existieren etwa 7.000 Sprachen. Doch rund 40 Prozent der Sprachen sind vom Aussterben bedroht. Grund ist, dass viele Menschen keine schulische Ausbildung in der Sprache, die sie selbst sprechen, erhalten. Das wirkt sich negativ auf Bildungschancen und Teilhabe aus, warnt die Deutsche Unesco-Kommission.

Weitere Schlagzeilen

Zahl des Tages

Gasspeicher in Köln Godorf. Quelle: imago/Panama Pictures

20 Prozent. So stark ist der Gasverbrauch in Europa seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs gesunken. Das geht aus einem Bericht der US-Denkfabrik Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) hervor. Besonder stark sank die Nachfrage demnach in Deutschland, Italien und Großbritannien. Das IEEFA warnt aber auch vor neuen Abhängigkeiten im Energiesektor.

