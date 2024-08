Update am Morgen: (K)Ostenfrage - Kann die AfD Wirtschaft?

Guten Morgen,

... fragte man bei Vorwerk, Miele oder Oetker nach, würde die Antwort auf diese Frage wohl "nein" lauten. Jedenfalls haben die Familienunternehmen gerade eine Kampagne gegen Fremdenfeindlichkeit gestartet. Die habe in Deutschland ein erschreckendes Ausmaß angenommen, sagen die Initiatoren, und das bringe den Wirtschaftsstandort in Gefahr. Ebenso Parteien, die Fremdenfeindlichkeit forcieren und Arbeitskräfte aus dem Ausland ablehnen.

Bei den kommenden Landtagswahlen in Thüringen Sachsen und Brandenburg könnte die AfD stärkste Kraft werden. Und was passiert dann mit der Wirtschaft? Wie möchte die Partei zum Beispiel dem Mangel an Fachkräften begegnen? "Wir setzen nicht auf Zuwanderung, sondern wir setzen auf ein organisches Wachstum aus der eigenen Gesellschaft heraus", meint Stefan Möller, der in Thüringen zusammen mit Björn Höcke Vorsitzender des AfD-Landesverbands ist, im Interview mit frontal.

19.08.2024 | 43:34 min

Kinderkriegen für den Arbeitsmarkt, und als kurzfristige Lösung böte sich noch KI an, behauptet Möller. Denn die Künstliche Intelligenz mache schließlich "eine ganze Menge Arbeitskräfte obsolet". Karsten Drews, Geschäftsführer von HBS Elektrobau, hält dagegen: ChatGPT kann nunmal kein Dach decken und keine Kabel verlegen, sagt er. In der Wirtschaft machen solche Thesen zum Fachkräftemangel so einige fassungslos, und nicht nur die. Siegfried Russwurm geht noch weiter. Für den Präsidenten des Bundesverbands der deutschen Industrie sind die wirtschaftspolitischen Ansätze nicht nur "völlig daneben", sondern sogar schädlich.

Wie teuer die AfD Deutschland am Ende wirklich kommt, wird sich dann zeigen, sollte die Partei Regierungsverantwortung übernehmen.

Kommen Sie gut durch den Tag

Ilka Brecht, Moderatorin und Leiterin des ZDF-Magazins frontal

Lage im Nahost-Konflikt

Israel akzeptiert laut Blinken US-Vorschlag: Israel hat laut Antony Blinken den jüngsten Vorschlag über eine Waffenruhe in Gaza akzeptiert. Der US-Außenminister forderte die Hamas auf, dem Kompromiss ebenfalls zuzustimmen.

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt und jederzeit hier im Liveblog

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Welches Signal Putin mit Baku-Trip setzen will: Während die Krise im russischen Kursk weiter schwelt, reist Präsident Putin nach Aserbaidschan. Welches Signal er damit setzen will und welche Rolle Gasexporte spielen könnten.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Was heute noch wichtig ist

Fortsetzung des Parteitages der US-Demokraten: In der US-Metropole Chicago sind die US-Demokraten zu ihrem viertägigen Parteitag zusammengekommen. Kamala Harris überraschte am Montagabend (Ortszeit) bereits mit einem außerplanmäßigen Auftritt. Joe Biden wurde mit großem Applaus und Standing Ovations empfangen. Minutenlang riefen die Delegierten "We love Joe!" (auf Deutsch: "Wir lieben Joe!").

"Ich liebe euch", sagt Biden. Und immer wieder: "Danke. Danke." Quelle: AP

Grundsteinlegung für ESMC in Dresden: Mit einem symbolischen Spatenstich beginnt der Bau einer neuen Chipfabrik in Dresden. Die Investition von gut zehn Milliarden Euro ist ein Gemeinschaftsvorhaben des taiwanesischen Branchenriesen TSMC und der bereits in Dresden ansässigen Firmen Bosch, Infineon und NXP Semiconductor. Das Werk trägt die Bezeichnung European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC). Als Gäste haben sich Bundeskanzler Mit einem symbolischen Spatenstich beginnt der Bau einer neuen Chipfabrik in Dresden. Die Investition von gut zehn Milliarden Euro ist ein Gemeinschaftsvorhaben des taiwanesischen Branchenriesen TSMC und der bereits in Dresden ansässigen Firmen Bosch, Infineon und NXP Semiconductor. Das Werk trägt die Bezeichnung European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC). Als Gäste haben sich Bundeskanzler Olaf Scholz und EU-Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen angesagt.

Bekanntgabe der Longlist für den Deutschen Buchpreis 2024: Um 10 Uhr werden die 20 Titel der Longlist zum Deutschen Buchpreis 2024 bekannt gegeben. In diesem Jahr wird zudem das 20. Jubiläum des Buchpreises gefeiert.

Zahl des Tages

Er ist wieder dicker geworden: Der neue Duden wurde um 3.000 Wörter erweitert. Heute erscheint nach vier Jahren Pause die 29. Auflage des bekanntesten Nachschlagewerks der deutschen Rechtschreibung. Mit 151.000 Stichwörtern ist die gedruckte Ausgabe so umfangreich wie noch nie.

Gesagt

Es dürfte das letzte große Verfahren gegen ehemalige KZ-Mitarbeiter sein: Der Bundesgerichtshof (BGH) hat im Juli den Fall einer 2022 verurteilten ehemaligen Zivilangestellten des NS-Konzentrationslagers Stutthof bei Danzig verhandelt. Die heute 99-Jährige Irmgard F. hatte gegen ihre Verurteilung durch das Landgericht Itzehoe Revision eingelegt. Nun soll heute eine Entscheidung verkündet werden.

Das Landgericht Itzehoe hatte die Frau im Dezember 2022 nach 40 Verhandlungstagen wegen Beihilfe zum Mord in 10.505 Fällen und versuchtem Mord in fünf Fällen zu einer auf Bewährung ausgesetzten Jugendstrafe von zwei Jahren verurteilt. Laut Anklage war Imgard F. von 1943 bis 1945 als Zivilangestellte in der Verwaltung des Lagers beschäftigt, wo sie als Sekretärin und Stenotypistin arbeitete.

In Itzehoe hatte die Angeklagte in ihren Schlussworten gesagt:

Ich bereue, dass ich zu der Zeit gerade in Stutthof war. Mehr kann ich nicht sagen. Irmgard F.

Weitere Schlagzeilen

Lichtblick

Für weniger Konflikte im Berliner Mauerpark ist dort jetzt ein Awareness-Team im Einsatz, um Schutz zu bieten und Prävention zu leisten.

19.08.2024 | 1:45 min

Service

Eine Wohnung zu suchen kann ganz schön frustrierend sein, vor allem in den Großstädten. Viele fragen sich: Bringen mich Immobilien-Apps zum nächsten Mietvertrag? Wann werden die meisten Annoncen veröffentlicht? Wie stellt man Apps optimal auf seine Bedürfnisse ein? Wir geben Tipps.

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 20.08.2024 | 2:43 min

ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo. Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrerunter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Am Dienstag wechseln Sonne und Wolken. Am späten Nachmittag ziehen im äußersten Nordwesten Schauer auf, in Südostbayern und am Alpenrand kann es örtlich gewittern. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 28 Grad.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Ulrike Hauswald