Update am Morgen : Land hinter einer Mauer aus Schweigen

zum zweiten Mal jährt sich der Tag, an dem die Taliban die Macht in Afghanistan übernahmen. Ihr Traum von einem Gottesstaat ist zum Albtraum von Millionen Menschen geworden, vor allem der Frauen. Mädchen dürfen nur noch bis zur 6. Klasse die Schule besuchen, ihre Mütter sind von nahezu allen Berufen ausgeschlossen. In keinem Land der Welt werden Frauen so weitgehend ihrer Rechte und ihrer Zukunft beraubt wie in Afghanistan.