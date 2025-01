Update am Morgen: Kummerkasten für Bauern

Guten Morgen,

Risikoanalyse, Saatgutnutzung, Einsatz von Pflanzenschutzmitteln - akribisch dokumentiert Kartoffelbauer Bahde aus Bad Bramstedt in Schleswig-Holstein alles. Immer noch. Denn eigentlich wurde den Landwirten vor einem Jahr mal wieder gesagt, dass es nun aber wirklich zu einem Bürokratieabbau in der Landwirtschaft kommen werde. Das war eines der großen Versprechen der Politik, um die Bauern und ihre Traktoren endlich von der Straße zu bekommen und die Bauernproteste zu beenden.

"Von Bürokratie-Abbau sehe ich nichts", sagt Bahde im "heute journal" heute Abend. 208 neue Vorgaben zählte das Statistische Bundesamt von 2014 bis 2023 für die Land- und Forstwirtschaft. Nur 22 Vorgaben wurden abgebaut. Das kostet nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Niclas Bahde und seine Kolleginnen und Kollegen in Schleswig-Holstein dürfen sich aber beschweren. Allerdings nicht mehr mit dem Traktor auf der Straße, sondern in der Form eines Kummerkastens, den das Landwirtschaftsministerium eingerichtet hat. Das Versprechen: Schnell die Nöte der Landwirte verstehen und handeln.

Ob das funktioniert, ist fraglich. Heute Abend wird Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir in Berlin "Die Grüne Woche" eröffnen, das traditionelle jährliche Schaulaufen der Landwirtschaft. Schon für Samstag haben Landwirte zu einer großen Protestkundgebung aufgerufen. Für eine "Sozialgerechte Agrarwende und gutes Essen für alle", wie es heißt. Nur Trecker werden nicht dabei sein. Allerdings nicht, weil die Landwirte dieses besondere Demonstrationsmittel in Zukunft nicht mehr einsetzen wollen. Wegen des Ausbruchs der hochansteckenden Maul- und Klauenseuche in einem Betrieb in Brandenburg wollen die Bauern lieber davon absehen. Aber ihre Forderungen bleiben - Kummerkasten hin oder her!