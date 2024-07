Update am Abend: Biden, Bahn, Olympia-Begeisterung - der Tag

Guten Abend,

Mit großer Spannung wurde sie erwartet, ganz so spannend war sie dann doch nicht: die Rede an die Nation von US-Präsident Joe Biden . Mit viel Pathos hat er nach seinem Rückzug seine Beweggründe erläutert und die kommende Wahl als entscheidend für die Rettung der US-Demokratie bezeichnet.

Sie erfährt aktuell auch immer mehr prominente Unterstützung. So glaubt auch Basketball-Superstar Stephen Curry, von dessen NBA-Club Golden State Warriors sie ein glühender Fan ist, an ihren Erfolg:

Wir repräsentieren hier unser Land, und die nächsten paar Monate werden für die Richtung, in die wir gehen, sehr monumental sein (...). Vizepräsidentin Harris ist darauf vorbereitet, ihre Energie in diesen Wahlkampf einzubringen und hoffentlich - wenn sie dabei ist - die Wahl zu gewinnen.

Deutsche Bahn macht erneut Milliardenverlust

In der ersten Jahreshälfte machte sie einen Verlust von 1,2 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Allerdings ist die Bahn auch bei zahlreichen Investitionen in die Infrastruktur in Vorleistung gegangen und Bahnchef Richard Lutz rechnet mit erheblichen Rückzahlungen des Bundes. Operativ, also vor Zinsen und Steuern, werde sie demnach am Ende des Jahres wieder schwarze Zahlen schreiben.