Update am Morgen: Misstrauen bei Präsidenten, Politik und VW

und das wird er bestimmt für Hunter Biden, den Sohn des amerikanischen Präsidenten, den der Vater kurz vor Toresschluss noch begnadigen lässt. Heute war ursprünglich die Urteilsverkündung gegen Hunter angesetzt. Es ging um Waffenbesitz und Steuerhinterziehung.

Joe Biden will sein eigen Fleisch und Blut vor voreingenommenen Richtern schützen. Dem Vertrauen in Demokratie und Gewaltenteilung erweist der "Führer der freien Welt" mit seinem eigenen Misstrauen in die Unabhängigkeit der amerikanischen Justiz einen Bärendienst.

Misstrauen scheint ohnehin das Gefühl der Stunde zu sein. In Frankreich könnte heute die Regierung über ein Misstrauensvotum à la franҫaise stürzen. In Deutschland steht das Misstrauen als Überschrift über der ganzen Weihnachtszeit. Mit Votum im Bundestag, fehlendem Vertrauen in die Politik und zwischen ihren handelnden Personen.

Misstrauen gegen "die da oben" treibt Zigtausende Volkswagen-Mitarbeiter, von denen viele heute an der Betriebsversammlung im VW-Konzern teilnehmen werden. Das Management fordert von der Belegschaft weiter massive Einschnitte bei den Gehältern und stellt Arbeitsplätze infrage, während Deutschland immer noch auf ein Zukunftskonzept bei seinem größten Unternehmen wartet. Wann wird der Vorstand das liefern?

Das interessiert sicher auch Arbeitsminister Hubertus Heil, der für die Veranstaltung nach Wolfsburg reist. Konzernchef Oliver Blume wird sich den Mitarbeitenden heute stellen. Ob er etwas zu sagen hat, was das Vertrauen in die Chefetage und eine Zukunft bei Volkswagen stärkt?

Ihr Peter Kunz, Leiter des ZDF-Landesstudios Niedersachsen

DFB-Pokal

Der Titelverteidiger ist weiter, der Rekordsieger draußen : Bayer Leverkusen hat das Topspiel im Pokal-Achtelfinale gegen Bayern München mit 1:0 gewonnen. Bayerns Keeper Manuel Neuer wurde erstmals in seiner Profikarriere wegen Rot des Platzes verwiesen. "Der Platzverweis tat natürlich weh", sagte er später.

Die Highlights der Partie im Video:

Was heute noch wichtig ist

Regierungskrise in Südkorea? Am Dienstag hatte Südkoreas Präsident Yoon zunächst das Kriegsrecht ausgerufen und die Opposition beschuldigt, mit Nordkorea zu sympathisieren. Das Parlament stemmte sich dagegen, der Präsident zog zurück - und hob das Kriegsrecht wieder auf. Nun fordern die Oppositionsparteien den Am Dienstag hatte Südkoreas Präsident Yoon zunächst das Kriegsrecht ausgerufen und die Opposition beschuldigt, mit Nordkorea zu sympathisieren. Das Parlament stemmte sich dagegen, der Präsident zog zurück - und hob das Kriegsrecht wieder auf. Nun fordern die Oppositionsparteien den Rücktritt Yoons - und drohen mit einem Amtsenthebungsverfahren

Misstrauensvotum gegen Frankreichs Regierung: Frankreichs Regierung unter Ministerpräsident Michel Barnier droht rund drei Monate nach Amtsantritt das Aus. Barnier muss sich im Haushaltsstreit voraussichtlich einem Misstrauensvotum stellen, die Abstimmung soll ab 16 Uhr beginnen. Am Abend zuvor gaben sich der Frankreichs Regierung unter Ministerpräsident Michel Barnier droht rund drei Monate nach Amtsantritt das Aus. Barnier muss sich im Haushaltsstreit voraussichtlich einem Misstrauensvotum stellen, die Abstimmung soll ab 16 Uhr beginnen. Am Abend zuvor gaben sich der Regierungschef und Präsident optimistisch

Abgeordnete befragen Bundeskanzler: Im Bundestag stellt sich : Im Bundestag stellt sich Olaf Scholz erneut einer Regierungsbefragung. Diesmal sind die Umstände aber anders, weil er nur noch eine Minderheitsregierung anführt. Sehen Sie die Befragung live bei ZDFheute um 13 Uhr.

Nato diskutiert Ukraine-Kurs: In der Allianz werden wenige Wochen vor dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump Vorbereitungen für einen möglichen Kurswechsel in der amerikanischen Ukraine-Politik getroffen. Am zweiten Tag des Außenministertreffens soll es um die Abschreckung gegen Russland und eine neue Strategie zur Abwehr hybrider Bedrohungen und Angriffe gehen.

Gesagt

Umfragen sagen, dass die Deutschen der Stiftung Warentest mehr vertrauen als dem Bundestag und dem Bundesverfassungsgericht. Über uns liegt nur die Polizei. „ Holger Brackemann, Untersuchungsleiter bei Stiftung Warentest im "Spiegel"

Die Stiftung Warentest wird heute 60 Jahre alt. Am 4. Dezember 1964 wurde ihre Gründungsurkunde unterzeichnet. Zwei Tage vorher hatte der Bundestag die Stiftung ins Leben gerufen.

Weitere Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Gewusst

Heute ist Barbara-Tag - der Gedenktag an die heilige Barbara: Wer zu Weihnachten blühende Obstzweige in der Vase haben möchte, sollte sich heute welche schneiden und sie ins Wasser stellen. So will es jedenfalls der Brauch.

Die Nachrichten im Video

So wird das Wetter heute

An diesem Mittwoch bleiben im Osten und Südosten die Wolken meist dicht und es kann etwas Regen, oberhalb von etwa 400 Metern Schnee geben. Sonst bleibt es trocken und die Sonne hat auch eine Chance. Die Temperatur steigt auf Werte von null bis sechs Grad.

