Update am Morgen: Hoch gepokert - knapp gewonnen

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat alles auf eine Karte gesetzt - auf seine Beliebtheit und seinen Amtsbonus. Er hat die Wahl nicht nur zur Schicksalswahl erklärt, sondern auch zur Richtungswahl für oder gegen einen Rechtsruck und damit am Ende eines langen Wahltages einen knappen Sieg eingefahren.

Wahl in Brandenburg: Vorläufiges amtliches Ergebnis

Jetzt steht Woidke da und wird auf CDU und BSW zugehen müssen, um eine Regierung zu bilden. Die CDU hat ein für sich genommen desaströses Wahlergebnis eingefahren, das BSW aus dem Stand einen riesigen Wahlerfolg errungen. Beide sind eigentlich nicht gerade die attraktivsten Koalitionspartner, zumal das BSW ja im Parteiprogramm nicht so viele Überschneidungen zu bieten hat.

Doch nur zusammen können sie die AfD verhindern, also an der Regierungsbeteiligung hindern. Die Sperrminorität aber hat sie mit knapp 30 Prozent der Wähler-Stimmen erreicht und das dürfte das zukünftige Regieren nicht gerade leichter machen.

: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die Spitzen der Automobil- und Zulieferindustrie zu einem virtuellen Gipfel eingeladen. Bei einem Besuch des VW-Werks in Emden hatte der Grünen-Politiker zugesagt, den schwächelnden E-Auto-Markt weiter anzuschieben. Details nannte er aber nicht. Der Branchenverband VDA legte bereits einen Forderungskatalog vor: etwa mehr Lade-Infrastruktur, günstigeren Ladestrom oder Vorteile für E-Mobilisten.

: Die Hochwasserwelle der Oder nähert sich der deutschen Grenze. Im Osten Brandenburgs werden Vorkehrungen getroffen, um Überschwemmungen zu verhindern. "Zusammenhalt, gegenseitige Unterstützung und Solidarität wird uns auch durch diese schwierigen Tage bringen", kündigte Ministerpräsident Dietmar Woidke am Wochenende an.

Auf 1,5 Millionen Soldaten will Präsident Wladimir Putin die russische Armee aufstocken. Während sich die Offensive in Pokrowsk verlangsamt, gelingen Russland Zugewinne im Donbass.

In der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart ein Glanzlicht gesetzt. Im Duell zweier Champions-League-Teilnehmer fertigten die taktisch cleveren Schwaben Borussia Dortmund mit 5:1 ab.

"Für jeden gibt es einen Platz in Bruce Springsteens Amerika", würdigte ihn sein Freund und damaliger US-Präsident Barack Obama bei der Verleihung der "Medal of Freedom". Der Rockstar selbst träumt nach eigenen Worten von einer Welt, "in der Gerechtigkeit herrscht". Achso, Musik kann er natürlich auch machen: 140 Millionen verkaufte Alben sprechen Bände. Heute wird der "Boss" junge 75.