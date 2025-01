Update am Morgen: Fällt heute die Brandmauer zur AfD?

Guten Morgen,

das könnte heute ein historischer Tag werden im Bundestag. Union und AfD könnten gemeinsam die Hand heben für eine Verschärfung in der Migrationspolitik. CDU-Chef Friedrich Merz bringt heute zwei Anträge ein. Einer der beiden fordert "Zurückweisungen ausnahmslos aller Versuche illegaler Einreise".

Nun ist das nur ein Antrag, kein Gesetz - und Anträge sind nicht bindend. Und es ist auch noch nicht sicher, ob es dafür am Ende eine Mehrheit gibt - weil zwar auch die FDP zustimmen will , das Bündnis Sahra Wagenknecht aber möglicherweise nicht.

Und doch könnte das Bild, das heute entsteht, von überragender Symbolkraft sein: Union und AfD stimmen gemeinsam zu. Vor dem Bundestag haben am Abend Demonstranten gegen dieses Vorgehen von Friedrich Merz protestiert. Und Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge erinnert daran, dass Merz jegliche Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen hatte:

Jemand, bei dem man sich nicht darauf verlassen kann, dass das gegebene Wort gilt - so jemand qualifiziert sich nicht dafür, Kanzler der Bundesrepublik zu werden.

Zu der Dynamik dieser Woche gehört auch, dass der Bundestag am Donnerstag ein AfD-Verbot debattiert - bevor dann am Freitag der eigentliche Knall passieren könnte. Dann nämlich bringt die Union keinen Antrag, sondern ein Gesetz zur Verschärfung der Migration ein, das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz aus dem September vergangenen Jahres.

Lage im Nahost-Konflikt

Seitdem Israel den Korridor geöffnet hat, kehren geflüchtete Palästinenser in den Norden Gazas zurück. Sie suchen nach ihren Häusern, auf den Straßen feiern bereits Hamas-Kämpfer.

Was heute noch wichtig ist

Habeck legt Jahreswirtschaftsbericht vor: Die Bundesregierung dürfte ihre Konjunkturprognose für 2025 deutlich senken. Erwartet wird wohl nur noch ein Mini-Wachstum von 0,3 Prozent. Im Herbst hatte die Regierung noch mit einem Plus des Bruttoinlandsprodukts von 1,1 Prozent gerechnet.

Ausführlich informiert

Im Ostkongo rücken Rebellen weiter auf die Millionenstadt Goma vor. Die Regierung könne keine Sicherheit mehr gewährleisten, so Jakob Kerstan von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die Situation sei "sehr besorgniserregend"

Zahl des Tages

Heute beginnt der Deutsche Verkehrsgerichtstag. Bei der Fachtagung wird unter anderem über Cannabis im Verkehr oder mehr Sicherheit für Fußgänger diskutiert. Mit neun Prozent waren Fußgänger im Jahr 2023 die zweitgrößte Gruppe der Unfallbeteiligten nach Autofahrern. Unter 15-Jährige sowie Menschen über 75 Jahre waren dabei am häufigsten in Unfälle verwickelt. Die meisten Unfälle von Fußgängern passieren mit Autos. In rund 77 Prozent der Fälle waren dabei 2023 die Autofahrer schuld.