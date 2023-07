Update am Abend : Ein Hammelsprung - und was noch anstand

okay, war einen Versuch wert: den Begriff "Sommerpause" in unser allwissendes Recherchesystem einzukippen und zu sehen, was es für heute ausspuckt. Man muss kein Orakel sein, um das Ergebnis vorauszuahnen. Viel Heizungsgesetz, Merz, Habeck, Hammelsprung ... wobei so ein Hammelsprung den Endspurt Richtung Sommerpause auch nicht gerade beschleunigt. Die Abgeordneten müssen dabei raus aus dem Plenarsaal und durch Türen wieder reinkommen, die mit "Ja", "Nein" und "Enthaltung" gekennzeichnet sind. Gemacht wird das, wenn eine Abstimmung per Handzeichen nicht eindeutig ist.