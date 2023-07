Freispruch im Prozess um "Badewannen-Mord"

13 Jahre und sechs Monate sitzt Genditzki im Gefängnis. In dieser Zeit muss er Privatinsolvenz anmelden, eine Tochter kommt zur Welt, Genditzkis Mutter stirbt. In all den Jahren hat Genditzki seine Unschuld beteuert. Er könne nichts zugeben, was er nicht getan habe, sagt er und verzichtet somit als "Tatleugner" auf Erleichterungen in der Haft.