Champions League: Stuttgart erkämpft Sieg bei Juventus

Der VfB Stuttgart hat in der Fußball-Champions-League den ersten Sieg eingefahren. Bei Juventus Turin erkämpft der VfB in Überzahl ein 1:0 (0:0).

Später Jubel für Stuttgart: Stiller und Touré feiern das 1:0 Quelle: AFP

Der VfB Stuttgart hat seinen ersten Sieg in der diesjährigen Champions-League -Saison gelandet. Bei Juventus Turin gewannen die Schwaben am Dienstagabend spät, aber verdient mit 1:0 (0:0). Nach der Auftaktpleite bei Real Madrid (1:3) und dem 1:1 gegen Sparta Prag steht der VfB nun bei vier Punkten.

Für den überlegenen deutschen Vizemeister traf El Bilal Toure (90.+2) in der Nachspielzeit. Enzo Millot hatte kurz zuvor einen Foulelfmeter verschossen. Die nächste Partie in der Königsklasse steht für die Stuttgarter, die zuletzt vor 15 Jahren in der Königsklasse gesiegt hatten, am 6. November im heimischen Stadion gegen Atalanta Bergamo an.

Juve-Keeper verhindert frühen Rückstand

Die Stuttgarter suchten vor allem über die linke Seite mit Maximilian Mittelstädt und Jamie Leweling den Weg nach vorn. In der 29. Minute knallte Angreifer Ermedin Demirovic die Kugel nach einem feinen Pass von Millot flach an den rechten Pfosten.

Juves Torwart Mattia Perin war mit den Fingerspitzen noch dran - und drei Minuten vor der Pause dann richtig gefordert. Einen Kopfball von Deniz Undav nach Flanke von Angelo Stiller lenkte der Keeper über die Latte.

Undavs erstes Tor aberkannt

Nach dem Seitenwechsel zunächst das gleiche Bild: Der VfB marschierte, Juve lief hinterher. Undav traf nach einem weiten Diagonalball von Mittelstädt zur vermeintlichen Führung für die Gäste. Da er den Ball leicht mit dem Arm mitgenommen hatte, wurde das Tor nach einem Videocheck aber zurückgenommen (50.).

Stuttgart blieb dran und kam durch Demirovic (61.) und Enzo Millot (62.) zu weiteren Chancen, wieder war Perin jeweils zur Stelle.

Millot scheitert mit Elfmeter an Juve-Torwart Perin

Die Partie hatte nun hohen Unterhaltungswert. Demirovic, der sich an der Grenze zur Gelb-Roten Karte bewegte, wurde nach gut einer Stunde ausgewechselt. Kurz darauf scheiterte Juves Kenan Yildiz an Stuttgarts Nationaltorwart Nübel (67.). Yildiz tauchte auch in der 79. Minute gefährlich im Strafraum auf, Josha Vagnoman rettete aber.

Fünf Minuten vor Schluss hatte Millot den Stuttgarter Sieg dann auf dem Fuß. Nach einem Foul an Anthony Rouault, für das Juves Verteidiger Danilo Gelb-Rot sah, scheiterte der Mittelfeldspieler per Strafstoß aber am überragenden Perin.

Es schien wieder nicht für einen Sieg des VfB zu reichen, doch dann drosch der eingewechselte Touré den Ball noch ins Netz.

