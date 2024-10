Leweling schießt DFB-Elf ins Viertelfinale

Vorzeitiger Viertelfinaleinzug: Die DFB-Elf schlägt in der Nations League die Niederlande mit 1:0. Mann des Abends ist Debütant und Siegtorschütze Jamie Leweling.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in der Nations League vorzeitig das Viertelfinale erreicht. Dank des 1:0-Sieges über die Niederlande ist dem Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in der Gruppe 3 mindestens Platz zwei sicher.

Die DFB-Elf war in München die klar überlegene Mannschaft. Ein herausragendes Debüt legte Jamie Leweling hin. Der Stuttgarter, der kurzfristig für den angeschlagenen Deniz Undav in die Startelf gerückt war, schoss in der 64. Minute das 1:0-Siegtor, nachdem ihm in der zweiten Minute ein Tor nach langem Videostudium abererkannt worden war. Die Niederländer dagegen boten eine dürftige Vorstellung.

VAR kassiert Lewelings erstes Tor

Die deutsche Mannschaft legte einen Traumstart hin, der allerdings durch den VAR zunichte gemacht wurde. Beim vermeintlichen 1:0 durch Debütant Jamie Leweling hatte Passgeber Serge Gnabry knapp im Abseits gestanden (2. Minute).

Deutschland blieb am Drücker und erspielte sich weitere Torchancen. In der elften Minute hatte Maximilian Mittelstädt nach kluger Vorarbeit von Tim Kleindienst freie Bahn. Sein Schuss geriet aber nicht platziert genug, so dass Keeper Bart Verbruggen abwehren konnte.

Leweling mit nächster Torchance

In der 28. Minute bot sich Leweling die nächste Chance zum Premierentor, doch konnte Stefan de Vrij seinen Schuss gerade noch blocken.

Die Niederländer traten offensiv nicht nennenswert in Erscheinung. In den wenigen Phasen des Ballbesitzes agierten sie ziemlich einfallslos.

Leweling: Premierentor im dritten Anlauf

Auch nach der Pause machte die Elftal keine Anstalten in Richtung eines Tores. So hatte Deutschland in der zweiten Halbzeit wieder den ersten Aufschlag, allerdings zielte Gnabry aus guter Schussposition weit drüber (53.).

Elf Minuten später hatte Leweling im dritten Anlauf endlich Erfolg. Nach einer Ecke landete der Ball beim Debütanten - und dessen Schuss aus elf Metern schlug unhaltbar im rechten oberen Eck ein.

Baumann hält den Sieg fest

Die Antwort der Niederländer fiel verhalten aus. Erst in der 77. Minute kamen sie zu ihrer ersten Chance: Xavi Simons' Schuss touchiert die Querlatte.

Wie aus dem Nichts kamen die Gäste zu einer weiteren Chance: Oliver Baumann verhinderte in der 90. Minute bei einem strammen Schuss von Donyell Malen mit einer Glanzparade den Ausgleich.

Baumann der zweite Debütant

Drei Tage nach dem knappen, aber souveränen 2:1 in Bosnien hatte Bundestrainer Nagelsmann neben Leweling auch Torwart Baumann als Neulinge in die Partie geschickt. Der Hoffenheimer stieg damit im Alter von 34 Jahren und 134 Tagen zum drittältesten Debütanten der DFB-Geschichte auf.

Weitere Änderungen vollzog der DFB-Coach im defensiven Mittelfeld, wo er mit Aleksander Pavlovic (20) und Angelo Stiller (23) auf zwei junge Kräfte setzte. Mit "sehr gut" bewertete Nagelsmann deren Vorstellung, "gute Kontrolle", sagte er im ZDF.

In der Innenverteidigung spielte Nico Schlotterbeck an Jonathan Tahs Stelle. Im Vergleich zum Hinspiel im September ( 2:2 in Amsterdam ) war die Startelf somit um acht Positionen verändert.

