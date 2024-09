5:1 - VfB Stuttgart führt Borussia Dortmund vor

Vierter Sieg des VfB über den BVB in Folge

BVB-Keeper Kobel verhindert Schlimmeres

Egal ob Undav, Demirovic oder Millot - die Stuttgarter Angreifer machten der BVB-Abwehr das Leben äußerst schwer. Nach einem Zuspiel von Maxi Mittelstädt in den Rücken der BVB-Defensive besorgte Undav mithilfe des Innenpfostens die Führung. Mittelstädt bereitete auch das 2:0 vor, das Demirovic per Kopf erzielte.

Sahin stellt seine Mannschaft um

Doch der VfB antwortete eiskalt: Nach einer Ecke flankte Mittelstädt in den Strafraum, wo Karazor per Kopf für Millot auflegte. Immerhin durfte Guirassy danach an alter Wirkungsstätte noch für den BVB treffen. Millot führte bei seiner Vorarbeit zum 4:1 dann noch einmal die gesamte BVB-Abwehr vor, so dass El Bilal Toure freistehend 1 einschießen konnte. Undav setzte mit dem 5:1 schließlich den Deckel drauf.