4:3-Sieg: Leverkusen gewinnt Spektakel gegen Wolfsburg

In der 68. Minute eingewechselt, in der Nachspielzeit der Matchwinner: Victor Boniface wird für sein Tor zum 4:3 gefeiert.

Die Generalprobe glückte mit bekannter Last-Minute-Qualität - aber Bayer Leverkusen hat vor dem Gipfeltreffen in einer Woche beim FC Bayern reichlich Luft nach oben. Zwar gewann der Meister sein Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg mit 4:3 (2:3), reist nach einer bedenklichen Defensivleistung jedoch mit großen Abwehrsorgen nach München.

Ein Eigentor von Nordi Mukiele brachte den VfL in Führung (5.). Dabei kam der Leverkusener dem Wolfsburger Tiago Tomás zuvor, denn dieser hatte einschussbereit hinter Mukiele gelauert. Florian Wirtz (14.) und Jonathan Tah (32.) stellten dann auf 2:1 für Leverkusen. Sebastiaan Bornauw (37.) und Mattias Svanberg (45.+1) drehten das Spiel ein weiteres Mal. Piero Hincapie (48.) glich für Leverkusen aus.

Nach der Roten Karte für den Wolfsburger Yannick Gerhardt, der sich in der 90. Minute von Jeremie Frimpong zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ, drehten die Leverkuserner richtig auf und feierten nach dem Tor von Victor Boniface in der dritten Minute der Nachspielzeit den nächsten Last-Minute-Sieg.

Bayer-Trainer Xabi Alonso hatte munter durchgewechselt und veränderte seine Startelf im Vergleich zum Sieg bei Feyenoord (4:0) auf fünf Positionen. Wirtz, der in Rotterdam groß aufgespielt hatte, erhielt jedoch keine Pause. Der Jungstar sollte sich für die Partie am Samstag (18.30 Uhr) bei den Bayern warmspielen.

Leverkusen hält nach Rückstand dagegen

