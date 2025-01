Update am Abend: Die Wahl kann kommen

Guten Abend,

sechs Wochen vor der vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar nimmt der Wahlkampf deutlich an Fahrt auf. Große und kleine Parteien haben am Wochenende ihre Weichen gestellt und präsentieren sich mit unterschiedlichen Schwerpunkten:

Die AfD plant mit ihrer Kanzlerkandidatin Alice Weidel Grenzschließungen und will "Rückführungen in großem Stil" durchführen. Außerdem beabsichtige man den Ausstieg aus dem EU-Asylsystem.

Der CDU-Bundesvorstand beschloss am Samstag ein Wahlkonzept zur inneren Sicherheit, das ebenfalls Verschärfungen im Umgang mit Migranten vorsieht. Ausländische Straftäter und Gefährder will die CDU "konsequent ausweisen". Außerdem solle die Möglichkeit der Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft bei Doppelstaatlern, die schwere Straftaten begehen, geprüft werden. Letzte Woche hatte die CDU schon das Ziel verkündet, mit ihrer " Agenda 2030 " das Wirtschaftswachstum auf "mindestens zwei Prozent" zu steigern.

Das BSW fordert höhere Löhne und niedrigere Preise, will eine Mindestrente einführen und in der Außenpolitik auf Diplomatie statt Waffen setzen.

Der FDP -Bundesvorstand hat heute eine "Aktien-Offensive in der Altersvorsorge" beschlossen. Im Zentrum des Zehn-Punkte-Papiers steht die Einführung einer gesetzlichen Aktienrente nach schwedischem Vorbild, bei der ein Teil der Rentenbeiträge in einen unabhängig verwalteten Fonds angelegt wird.

Das letztmögliche Einwurfdatum für den Wahlbrief ist Donnerstag, 20. Februar. Laut Bundeswahlleiterin stellt die Deutsche Post sicher, dass Wahlbriefe, die spätestens an diesem Tag vor der letzten Briefkastenleerung eingeworfen oder in einer Postfiliale abgegeben werden, rechtzeitig zugestellt werden.

Zahl des Tages

465,3 Millionen. So viele Übernachtungen zählten die Beherbergungsbetriebe in den ersten elf Monaten des letzten Jahres. Der Tourismus in Deutschland steuert damit für 2024 auf einen Übernachtungsrekord hin und hat das Corona-Tief endgültig hinter sich gelassen. Die Freude in der Branche ist allerdings verhalten - die Konjunkturflaute macht dem Gastgewerbe deutlich zu schaffen.