Und auch wer ganz bewusst Rauschmittel konsumiert, kann sich meistens nicht sicher sein, was wirklich drin ist. Das beginnt bei gestrecktem Cannabis und endet bei harten künstlichen Drogen. Was also tun? Legalisieren? Während eine liberale Drogenpolitik in Portugal für mehr Aufklärung und sinkende Todeszahlen gesorgt hat, lässt sich im Frankfurter Bahnhofsviertel beobachten, wozu das auch führen kann. Den "Frankfurter Weg" sehen inzwischen viele als gescheitert an, das Elend der Menschen in manchen Straßen des Bahnhofsviertels ist kaum auszuhalten.