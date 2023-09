Update am Abend : Ausgerollert in Paris

Kühnert will offensiveren Kurs seiner Partei in Ampel: Ein geräuschloseres Auftreten der Regierung kündigte Kanzler Scholz nach der Ampel-Klausur in Meseberg an. Aus seiner eigenen Partei kommt nun die Ansage, dass es auch mal "knirschen" müsse. Die SPD dürfe "nicht einfach nur treudoof abarbeiten, was wir uns im Koalitionsvertrag aufgeschrieben haben", sagte Generalsekretär Kühnert.