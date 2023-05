Update am Abend : Es müssen nicht gleich drei Erden sein

May the Fourth - der 4. Mai ist "Star Wars"-Tag. Tatsächlich klingt das Datum englisch ausgesprochen so ähnlich wie "May the Force be with You" - die berühmte Grußformel "Möge die Macht mit dir sein". Ein würdiges Datum für einen weiteren Stern auf dem "Walk of Fame" in Hollywood - mit ihm wird heute posthum die US-Schauspielerin Carrie Fisher geehrt, die als Prinzessin Leia aus der "Star Wars"-Saga berühmt wurde.