Update am Morgen : Was tun mit den Schuldenbergen?

Am Freitag ist der Himmel stark bewölkt und es regnet meist schauerartig, zunächst im Westen, später auch im Osten. Am Nachmittag lockern die Wolken im Südwesten auf, aber es gibt weiter Schauer und dann auch teils kräftige Gewitter. Länger sonnig und bis zum Abend trocken bleibt es in Vorpommern. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 10 Grad an der Nordsee und 20 Grad am Oberrhein.