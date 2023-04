Auch der Direktor der internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Mariano Grossi, teilte in der vergangenen Woche in einem Statement zur Situation in Saporischschja mit, er habe nach einem Besuch "deutliche Hinweise auf militärische Vorbereitungen in der Region" gesehen. Die IAEA-Experten vor Ort würden häufig von Explosionen in der Nähe des Standorts berichten, sagte er.