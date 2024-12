Update am Abend: Mercosur, Rumänien und keine Kuhhorn-Schläge

Guten Abend,

Die Wirtschaft jubelt: Deutsche Autohersteller wittern große Chancen, der Industrieverband sieht einen dringend benötigten Wachstumsimpuls. Ursula von der Leyen verspricht mehr Jobs und Wohlstand. Durch die Liberalisierung des Handels könnten in der EU Preise für importierte Produkte aus den Mercosur-Staaten sinken - zum Beispiel für Fleisch, Obst, Soja, Kaffee und Zucker.

Mit TikTok gegen die rumänische Demokratie

Was heute in Rumänien passiert ist, wirkt wie eine exakte Umsetzung dieser Warnung. Rumäniens oberstes Gericht erklärte die erste Runde der Präsidentschaftswahlen für ungültig. Grund seien Enthüllungen des rumänischen Geheimdienstes, wonach das Land Ziel eines "aggressiven russischen hybriden Angriffs" via TikTok geworden sei.