Update am Abend : Freizeitstress, lass nach

Auf den weiteren Plätzen landen Fernsehen, Musik hören und Beschäftigungen an PC, Laptop oder Tablet. Beschäftigungen in den eigenen vier Wänden also. Zudem verbringen immer mehr Menschen ihre Freizeit alleine. Eigentlich könnte man meinen, man hätte genug von den vergangenen Corona-Jahren, in denen Alleinsein die Normalität war und in der heimischen Isolation backen und Serien schauen das Freizeitgebot der Stunde war.