Update am Morgen: Warum steht Friedensfest im Kalender?

Guten Morgen,

in vielen Handy-Kalendern steht heute der Eintrag "Friedensfest" - zumindest, wenn man sich die Feiertage in Deutschland anzeigen lässt. In Ihrem auch? Ist heute etwa Feiertag? Ja, schon. Allerdings nur in Augsburg.

In der bayerischen Stadt mit den etwa 300.000 Einwohnern bleiben heute die Läden zu. Um 11:30 Uhr treffen sich die Augsburger und Gäste der Stadt auf dem Rathausplatz. Auf langen, weiß eingedeckten Tischen liegen Trauben und Hefegebäck in Form von Friedenstauben. Jeder bringt etwas zu Essen mit , dann wird geteilt und zusammen gegessen.

Augsburg feiert dieses Friedensfest seit 1650. Kurz zuvor war der 30-jährige Krieg zu Ende gegangen. Die evangelische Bevölkerung in Augsburg konnte ihre Religion wieder frei ausüben. Daran erinnern sie, auch heute. Der 8. August ist der einzige städtische Feiertag der Welt, vor ein paar Jahren wurde das Fest in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen.

Das Fest steht in diesem Jahr unter dem Motto Demokratie. Denn in Augsburg haben sie nach eigenen Angaben Angst vor einem Rechtsruck in Deutschland. Und fürchten, dass die Demokratie unter Druck geraten könnte:

Demokratie kann träge und anstrengend sein. Sie erfordert Kompromisse, die uns manchmal auch schwerfallen mögen. Aber sie ist alle Anstrengung und alle Geduld wert. Eva Weber (CSU), Oberbürgermeisterin Augsburg

Nicht das Trennende, sondern das Verbindende soll heute in Augsburg im Zentrum stehen. Man kann es vielleicht etwas kitschig finden. Aber in einer Welt, in der Russland die Ukraine überfällt und der Konflikt im Nahen Osten jeden Tag unlösbarer erscheint, braucht die Welt solche Tage dringender denn je.

Kann nicht an jedem Tag Friedensfest sein?

Einen guten Tag wünscht Ihnen



Dominik Rzepka, Redakteur im ZDF-Hauptstadtstudio

Olympia-Highlights am Donnerstag

Für die einen geht’s um Gold, für die anderen erst um den Einzug ins Finale:

Schon wieder die Niederlande: Die deutschen Hockey-Männer wollen im Spiel gegen die Niederlande (Beginn: 19 Uhr) den ersten Olympiasieg seit 2012 in London. Auch damals waren die Niederlande der Gegner im Endspiel.

wollen im Spiel gegen die Niederlande (Beginn: 19 Uhr) den ersten Olympiasieg seit 2012 in London. Auch damals waren die Niederlande der Gegner im Endspiel. Für Kapitän Dennis Schröder und die deutschen Basketballer geht es um den historischen ersten Einzug in ein olympisches Finale. Der Weltmeister um Schröder und die Wagner-Brüder Franz und Moritz treffen um 17.30 Uhr zum zweiten Mal bei diesem olympischen Turnier auf Frankreich.

geht es um den historischen ersten Einzug in ein olympisches Finale. Der Weltmeister um Schröder und die Wagner-Brüder Franz und Moritz treffen um 17.30 Uhr zum zweiten Mal bei diesem olympischen Turnier auf Frankreich. Schaffen die deutschen Leichtathleten den ersehnten doppelten Medaillen-Coup? Nach ihrer Zitterpartie in der Qualifikation geht Tokio-Olympiasiegerin Malaika Mihambo um 20.25 Uhr als Favoritin in den Weitsprung. Wenn sie den Balken gut trifft, führt der Weg zum Gold für die Konkurrentinnen nur über sie. Mihambo wäre die erste Weitspringerin, die zweimal hintereinander Gold bei Olympia gewinnt.

den ersehnten doppelten Medaillen-Coup? Nach ihrer Zitterpartie in der Qualifikation geht Tokio-Olympiasiegerin um 20.25 Uhr als Favoritin in den Weitsprung. Wenn sie den Balken gut trifft, führt der Weg zum Gold für die Konkurrentinnen nur über sie. Mihambo wäre die erste Weitspringerin, die zweimal hintereinander Gold bei Olympia gewinnt. Nur 25 Minuten später beginnt das Finale im Speerwurf der Männer. Dort will sich Julian Weber nach seiner guten Quali mit Edelmetall belohnen.

Männer, Frauen, Mixed - bei Olympia wird kategorisiert. Aber nach welchen Richtlinien eigentlich? Und welche Tests gibt es zur Feststellung, ob jemand bei den Frauen oder Männern startet? Der Start der Alegrierin Imane Khelif hatte die Debatte ins Rollen gebracht.

Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unserem Liveblog zu den Olympischen Spielen 2024

Lage im Nahost-Konflikt

Israelischer Minister entsetzt mit Äußerungen: Israels Finanzminister Bezalel Smotrich hat die Nahrungsmittelhilfe für den Gazastreifen bedauert. Ein Aushungern der Menschen sei gerechtfertigt. Das sorgt in der EU für Empörung. Israels Finanzminister Bezalel Smotrich hat die Nahrungsmittelhilfe für den Gazastreifen bedauert. Ein Aushungern der Menschen sei gerechtfertigt. Das sorgt in der EU für Empörung.

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt und jederzeit hier im Liveblog

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Bisher nur wenige F-16-Kampfjets im Einsatz: Bisher sind nur wenige der F-16-Kampfjets in der Ukraine im Einsatz. Das operative Umfeld ist äußerst kompliziert und die Flugabwehr Russlands ist bereits sehr effizient. Bisher sind nur wenige der F-16-Kampfjets in der Ukraine im Einsatz. Das operative Umfeld ist äußerst kompliziert und die Flugabwehr Russlands ist bereits sehr effizient.

Tausende aus Region Kursk geflohen: Tausende Menschen sind nach russischen Angaben aus der Grenzregion Kursk geflohen. Es gebe Kampfhandlungen, so das Verteidigungsministerium. Auch die Ukraine evakuiert Orte.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Was heute noch wichtig ist

DLRG legt Zwischenbilanz vor: Im laufenden Jahr sind nach Erkenntnissen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) die meisten Menschen bei Badeunfällen in fließenden Gewässern gestorben. Genaue Zahlen legt die DLRG am Vormittag vor.

Parlamentssitzung in Barcelona: In Barcelona tagt das Parlament - soweit so uninteressant. Doch Separatistenführer Puigdemont hat angekündigt, trotz des Haftbefehls nach fast sieben Jahren im Exil in die Heimat zurückzukehren. In Spanien könnte er umgehend von der Polizei festgenommen werden.

Tier des Tages

Heute ist Weltkatzentag - und Katzen sind das beliebteste Haustier der Menschen in Deutschland. Im Jahr 2023 lebten rund 15,7 Millionen Katzen in den deutschen Haushalten.

Ratgeber

Wenn es wie heute draußen warm ist, ist die Versuchung groß, sich in Flip-Flops oder gar barfuß ans Steuer zu setzen. Das ist allerdings gar keine gute Idee.

Kalenderblatt

8. August 1929 startet "Graf Zeppelin" (LZ 128) die erste Weltumrundung der Geschichte auf dem Luftweg. In nur 21 Tagen schafft es das deutsche Luftschiff von Lakehurst bei New York einmal um die Welt: Die Route geht über den Atlantik, Friedrichshafen, Sibirien, Japan und über die Westküste der Amstartet "Graf Zeppelin" (LZ 128) die erste Weltumrundung der Geschichte auf dem Luftweg. In nur 21 Tagen schafft es das deutsche Luftschiff von Lakehurst bei New York einmal um die Welt: Die Route geht über den Atlantik, Friedrichshafen, Sibirien, Japan und über die Westküste der USA nach Lakehurst zurück.

Der "Graf" gilt damit als erfolgreichstes Verkehrsluftschiff seiner Zeit.

Gesagt

Ich empfinde die Sprüche nicht als diskriminierend, sie gehören zum Tatort wie das Salz in der Suppe. Und Humor ist bekanntlich, wenn man trotzdem lacht. Jan Josef Liefers, über den Humor seiner Tatort-Rolle "Dr. Boerne"

Mit seiner Rolle als Rechtsmediziner Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne aus dem Münsteraner Tatort und dessen schrägem Humor ist er wahrscheinlich den meisten Menschen bekannt: Jan Josef Liefers. Heute feiert er seinen 60. Geburtstag - Herzlichen Glückwunsch!

Jan Josef Liefers bei "maybrit illner" Quelle: ZDF/Jule Roehr

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 08.08.2024 | 2:33 min

ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo. Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrerunter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Am Donnerstag gibt es im Norden und an den Alpen einzelne Schauer und Gewitter. Dazwischen wechseln sich Sonne und Wolken ab, wobei es im Westen und Südwesten am freundlichsten wird. Die Temperaturen sind etwas gedämpfter mit 21 bis 28 Grad.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Ulrike Hauswald