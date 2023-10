Update am Abend : Der Ausverkauf des Fußballs geht weiter

am Mittwoch hat FIFA-Präsident Gianni Infantino feierlich verkündet, dass die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer 2030 in sechs Ländern auf drei Kontinenten gespielt wird. Hauptaustragungsorte sind Spanien und Portugal in Europa sowie Marokko in Afrika, zudem sollen drei Spiele in Südamerika stattfinden: das Eröffnungsspiel in Uruguay, und je ein Spiel in Argentinien und Paraguay.