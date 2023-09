Update am Abend : Startschuss für die Wärmewende

1.841.630. So viele Elektroautos und Plug-In-Hybride waren bis Ende letzten Jahres in Deutschland zugelassen. Angeschoben durch neue Modelle, mehr Reichweite und staatliche Förderung kommen immer mehr E-Autos ins Rollen. Wie steht es genau um die E-Mobilität in Deutschland? Meine Kollegin Michaela Waldow hat die Situation in Grafiken und Zahlen aufbereitet. Außerdem sind wir der Frage nachgegangen, warum die E-Autos immer noch so teuer sind.