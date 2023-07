"Man kann Banken nicht vorwerfen, sie hätten nichts gemacht", mahnte unlängst Oliver Huth vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. "Aber sie machen nicht genug." Der NRW-Landeschef sieht beide in der Pflicht - Banken und Politik. So gebe es in anderen Ländern strengere gesetzliche Vorgaben - in Portugal schon seit mehr als 20 Jahren. In den Niederlanden wurden flächendeckend Systeme eingeführt, die das Geld bei einer Attacke vor allem mit Klebstoff unbrauchbar machen. Sprengungen lohnen sich für Täter dort kaum noch.