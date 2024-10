Update am Abend: Wirtschaftsimpulse und Wahlkampftrubel

Guten Abend,

vergangene Woche hatten wir an dieser Stelle noch davon gesprochen, dass die deutsche Wirtschaft nicht in Fahrt kommt, heute hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck relativ überraschend ein von ihm "Impulspapier" genanntes Konzept vorgestellt, um Deutschland aus der Rezession zu holen.

Der Plan beißt sich ganz klar mit der vom FDP-geführten Finanzministerium vertretenen Politik der strikten Haushaltsdisziplin. Das "Impulspapier" dürfte in der Ampel also noch für einige Diskussionen sorgen.

Terroranschlag in der Türkei

Bei einem Anschlag auf dem Gelände eines Luft- und Raumfahrtunternehmens in der Türkei hat es mehrere Tote und Verletzte gegeben. Was bisher bekannt ist:

Was ist los im US-Wahlkampf?

Der US-Präsidentschaftswahlkampf zeigt einmal mehr, wie eng Politik und Popkultur in den Vereinigten Staaten verwoben sind. Nach Megastar Taylor Swift hat auch US-Rapper Eminem seine Unterstützung für die Demokratin Kamala Harris ausgesprochen. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in seiner Heimatstadt Detroit übergab er das Wort anschließend an Ex-Präsident Barack Obama, der in seiner Rede einige Zeilen von Eminems Song "Lose Yourself" rappte. Gegenkandidat Trump wird unter anderem von Musikern wie Kanye West und Kid Rock unterstützt.