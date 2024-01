Der Tag in Kürze: Hamas, Daueregen und eine mordende Maus

Guten Abend,

heute beobachten wir die Reaktionen der libanesischen Hisbollah-Miliz auf den Tod des Hamas-Anführers Saleh al-Aruri, wir blicken zu den Hochwassergebieten in Deutschland, für die nochmal mehr Dauerregen erwartet wird und fragen uns: Warum darf Micky Maus plötzlich in Horrorfilmen morden? Los geht's:

Was bedeutet der Tod von Hamas-Anführer al-Aruri?

03.01.2024 | 0:25 min

Gestern Abend wurde in Beirut im Libanon der Hamas-Vize Saleh al-Aruri bei einer Explosion getötet. Er gilt als Symbolfigur der Hamas und ist der ranghöchste Anführer der Terrorgruppe, der seit Beginn des Gaza-Krieges am 7. Oktober getötet wurde. Wer für den Tod verantwortlich ist, ist bisher unklar. Israel kommentiert Berichte über mutmaßliche Angriffe oder gezielte Tötungen im Ausland in der Regel nicht.

Bringen "Brigitta" und "Charlotte" neues Hochwasser?

Die Hochwasser-Situation in weiten Teilen des Landes bleibt weiter angespannt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat seine Warnung vor Dauerregen teils bis in den Samstag hinein verlängert. Erwartet werden die Regenfälle in "bisher bereits gebeutelten Gebieten". Am Donnerstag macht sich ein neues Tief namens "Brigitta" von der Bretagne aus auf den Weg Richtung Norddeutschland. Gegen Ende der Woche formiert sich dann ein weiteres Sturmtief, das laut DWD voraussichtlich den Namen "Charlotte" tragen wird.